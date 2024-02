Periodo non facile per la Primavera: ko a Genova. E sabato c'è il derby

Momento non facile per il Milan Primavera di mister Ignazio Abate che sta pagando un po' le tante assenze dell'ultimo periodo e deve ricostruire la propria identità. I rossoneri giocano bene ma non riescono a chiudere i risultati. Anche ieri, contro il Genoa, il Diavolo ha giocato un bel secondo tempo con diverse occasioni e dopo aver trovato il gol del pareggio è tornato subito sotto, perdendo in trasferta per 2-1. Ora i rossoneri sono scivolati nuovamente al sesto posto in classifica e sabato prossimo sfideranno l'Inter nel derby: i nerazzurri sono primi con undici punti di vantaggio sui rossoneri. La gara si giocherà al Puma House of Football sabato 24 febbraio alle ore 13.

Di seguito si riporta la classifica aggiornata:

Inter 47

Atalanta 37

Torino 37

Sassuolo 37

Roma 37

Milan 36

Lazio 35

Genoa 31

Cagliari 31

Juventus 28*

Verona 27

Fiorentina 26

Empoli 25

Sampdoria 23*

Lecce 23

Monza 22

Bologna 19

Frosinone 16



*una partita in meno