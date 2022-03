MilanNews.it

È stato designato l'arbitro per la sfida tra le Primavera di Milan e Fiorentina, valida per la 23esima giornata del campionato Primavera 1 ed in programma domenica 13 marzo alle ore 15:00: sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Dell’Orco e Giuseppe Pellino.