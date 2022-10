Primavera, Abate: "Primo tempo prestazione più brutta dell'anno. Eravamo scarichi mentalmente"

Intervistato dai microfoni di Milan TV al termine del match contro l'Empoli, l'allenatore della Primavera, Ignazio Abate, ha analizzato così la partita: "Penso che nel primo tempo ci sia stata la prestazione più brutta dell’anno. Praticamente non abbiamo giocato, eravamo scarichi mentalmente. È difficile parlare di altro quando non c’è pulizia tecnica e quando perdi i contrasti. Giocare ogni tre giorni è l’aspetto più difficile per il momento. Bisogna accantonare le buone prestazioni e ricaricare subito le pile per la partita successiva. Ci lecchiamo le ferite e facciamo tesoro di quello che ci serve. Ci prepariamo per un'altra partita importante in Youth League".