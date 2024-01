Primavera, fra una settimana altra sfida ad alta quota in campionato

vedi letture

Il Milan Primavera di mister Ignazio Abate sabato mattina non è andato oltre lo 0-0 in casa contro la Roma, in quello che è stato un vero e proprio big match del campionato di Primavera 1. I giallorossi sono rimasti terzi e hanno mantenuto le due lunghezze di vantaggio sui rossoneri che, invece, sono scivolati al quinto posto in virtù della vittoria della Lazio contro il Genoa che si è inserita al quarto posto tra il Milan e i cugini romani.

La prossima giornata della squadra di Abate metterà nuovamente alla prova i rossoneri con in programma un'altra sfida ad alta quota. Il Milan domenica 4 febbraio sarà infatti ospite del Cagliari alle ore 11. I sardi, al momento, si trovano all'ottavo posto in classifica, a soli quattro punti dal Milan: una gara fondamentale dunque in ottica playoff.