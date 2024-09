Primavera, Guidi a MTV: "Orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Abbiamo dominato il Liverpool, peccato non aver vinto"

Queste le parole a Milan TV di Federico Guidi, tecnico della Primavera rossonera, dopo il pareggio in Youth League contro il Liverpool: "Mi piace commentare sempre la prestazone della squadra al di là del risultato finale. La prestazione dei ragazzi mi ha reso orgoglioso di allenarli. Hanno giocato una grande partita, abbiamo dominato il Liverpool sotto tutti gli aspetti. Prestazioni come questa ci fanno capire che siamo sulla strada giusta. Peccato non aver vinto, abbiamo avuto tante occasioni e concesso nulla. E' stata una prestazione di qualità".

Sulla squadra: "Noi crediamo in questi ragazzi che stanno crescendo nella maniera giusta. In questi ragazzi ci sono grandi potenzialità. Per giocare a San Siro serve grande carattere, personalità e coraggio e partite come quella di oggi dimostrano che questi ragazzi hanno queste qualità. Il nostro obiettivo è aiutarli ad accorciare questo gap per arrivare prima nell'Under 23 e poi in prima squadra".

Sul percorso di crescita della squadra: "Siamo consapevoli di essere sulla strada giusta. Noi dello staff dobbiamo fare del nostro meglio per aiutare chi arriva da squadre più giovani e chi scende dall'Under 23. La sinergia che c'è è straordinaria, abbiamo una visione univoca".

Sui giovani rossoneri in nazionale: "Abbiamo tanti giocatori che vanno in nazionale. E' un motivo di orgoglio. Con Abate negli ultimi due anni sono arrivati in fondo alla Youth League e hanno quindi avuto un'esperienza internazionale importante. E' uno spogliatoio che ha esperienza internazionale".