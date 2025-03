Primavera, Guidi: "Non mi è piaciuto niente. Un risultato negativo che deve aprire gli occhi e la testa"

Il Milan ha chiuso il 32° turno del campionato di Primavera 1 con una brutta e inaspettata sconfitta in casa contro la Sampdoria, penultima in classifica, per 2-1. I rossoneri mantengono in ogni caso il sesto posto che rappresenta l'ultimo utile per qualificarsi ai playoff di fine stagione ma ora l'Hellas Verona settimo insidia i rossoneri a soli due punti di distanza. Mancano sette partite alla fine della stagione regolare, con un calendario che tutto sommato - sulla carta - sorride ai rossoneri. Le parole di mister Federico Guidi al termine della gara.

Le parole di Guidi: "È stata una prestazione negativa, non abbiamo fatto quello che siamo soliti fare e quello che abbiamo fatto prima della sosta. Poi analizzeremo insieme al gruppo questi errori perché è stata una partita dove non mi è piaciuto niente sia come singoli che come squadra, nelle distanze, nell’atteggiamento: non mi è piaciuto niente. È stata una prestazione negativa e quando fai queste partite è giusto uscire con un risultato negativo perché ti deve aprire gli occhi, ti deve aprire la testa e ti deve far capire quello che puoi e non puoi commettere se vuoi ambire al risultato dei grandi".