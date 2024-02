Primavera, il Milan sbatte contro il Genoa: rossoneri sconfitti 2-1

vedi letture

Sconfitta amarissima per il Milan che, nella ventiduesima giornata del campionato Primavera 1, non riesce ad avere la meglio su un Genoa molto ordinato ed estremamente cinico. La partita, che si è disputata in Liguria, ha visto i padroni di casa vincere per 2-1 dopo che il Diavolo a poco meno di 15 minuti dal termine aveva pareggiato i contri. Una sconfitta pesante per il Milan che perde punti molto importanti nella lotta ai playoff, con la classifica che si accorcia ulteriormente. E settimana prossima ci sarà il derby contro l'Inter capolista indiscussa.

Dopo un primo tempo bloccato, la ripresa si accende subito con il rigore trasformato da Rossi: ingenuità della difesa rossonera che si perde Ekhator con Raveyre obbligato a commettere fallo in area. Da lì il Milan, prima disordinatamente poi con più testa, inizia ad attaccare a testa bassa ma il Grifone è messo molto bene in campo. In un modo o nell'altro Magni la pareggia a un quarto d'ora dalla fine ma l'equilibrio dura 4 minuti: Papastylianou riporta i padroni di casa in vantaggio. L'arrembaggio finale non porta a nulla se non a un grande rimpianto: la traversa di Victor sull'ultima conclusione della gara.