Primavera in campo contro il Bologna, la formazione rossonera

Il Milan primavera è in campo in questi minuti per la seconda giornata di campionato contro il Bologna, gara cominciata alle 11. Questa la formazione scelta da Miste Abate:

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Eletu, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Bonomi, Sia. A disp.: Raveyre; Jiménez, Magni, Paloschi, Parmiggiani; Mancioppi, Perrucci, Sala; Camarda, Liberali, Scotti.