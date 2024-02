Primavera, la classifica: Milan momentaneamente secondo, domani e lunedì in campo le rivali

Il Milan primavera nella giornata di oggi ha disputato il derby di categoria al Puma House of Football contro l'Inter. Alla rete dei nerazzurri dopo tre minuti, ha risposto Francesco Camarda con una grandissima rete a dieci minuti dal termine del primo tempo. I rossoneri conquistano così un punto che conferma il livello della squadra di Abate - quando può disporre di tutti gli effettivi a disposizione - ma che, sotto il profilo della classifica, non aiuta più di tanto. Ora il Milan si trova al secondo posto a -11 dall'Inter capolista. Appaiate insieme ai rossoneri ci sono altre quattro squadre: Atalanta, Torino, Sassuolo e Roma. Tutte le competitor saranno in campo tra domani e lunedì con Torino e Atalanta che si scontreranno l'una contro l'altra.

Di seguito si riporta la classifica aggiornata del campionato di Primavera 1:

Inter 48

Atalanta 37

Torino 37

Sassuolo 37

Roma 37

Milan 37

Lazio 35

Cagliari 32

Genoa 31

Juventus 31

Hella Verona 30

Fiorentina 26

Empoli 26

Sampdoria 24

Lecce 24

Monza 23

Bologna 19

Frosinone 17

I risultati della 23esima giornata:

Hellas Verona - Juventus 2-0

Empoli - Lecce 3-3

Milan - Inter 1-1

Frosinone - Cagliari 1-1

Sampdoria - Monza 0-0

Roma - Genoa (domani)

Sassuolo - Lazio (domani)

Fiorentina - Bologna (lunedì)

Torino - Atalanta (lunedì)