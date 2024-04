Primavera, la formazione titolare del Milan contro l'Empoli: Camarda guida l'attacco rossonero

La Primavera del Milan scenderà in campo alle 11 contro l'Empoli al Puma House of Football di Milano. Per questa partita, il tecnico Ignazio Abate ha scelto questo undici iniziale: Raveyre, Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi, Sala, Malaspina, Scotti, Sia, Bonomi, Camarda. A disposizione ci sono invece Bartoccioni, Bakoune, Nissen, Paloschi, Parmiggiani, Perera, Mancioppi, Liberali, Simmelhack e Skoczylas.

In questa stagione, le due squadre si sono già incontrate due volte, con il bilancio di una vittoria per parte. Ecco le due partite nel dettaglio:

4 NOVEMBRE 2023, 9^ giornata di campionato: Empoli-Milan 2-1

6 DICEMBRE 2023, ottavi di Coppa Italia: Empoli-Milan 0-4