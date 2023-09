Primavera, le parole di mister Abate dopo la vittoria con il Bologna

Il Milan Primavera ha vinto anche la seconda gara di campionato, sconfiggendo al Puma House of Football il Bologna in rimonta con il risultato di 4-1. Dopo due partite i giovani rossoneri sono a punteggio pieno, a quota sei punti in classifica. Ecco le parole di mister Ignazio Abate al termine della gara, rilasciate a Milan TV.

Sulla partita: "Sono molto soddisfatto dei ragazzi e del gruppo, perché mentre a Monza arrivavamo da una prestazione più di carattere, oggi abbiamo visto una squadra che ha proposto calcio con delle belle trame di gioco. Abbiamo avuto il pallino del gioco quasi sempre in mano: abbiamo sofferto quando c'era da soffrire ma siamo rimasti squadra per 90 minuti. Son soddisfatto della crescita"

Sulla rimonta: "Abbiamo ribaltato la partita e questo è un altro dato importante. Dobbiamo solo continuare così con questa umiltà. Il primo tempo siamo partiti bene, abbiamo avuto 4 o 5 palle gol importanti ma siamo andati sotto nel nostro momento migliore. Dobbiamo crescere lì: non possiamo non sbloccare la partita con determinate palle gol perché poi le partite si complicano. Siamo stati bravi a non traballare in quei 10-15 minuti in cui il Bologna ci ha rimesso nella nostra metà campo. Nel secondo tempo siamo entrati con una ferocia incredibile. volevo entrare anche io dalla panchina, mi hanno trascinato. Son caratteristiche importanti"