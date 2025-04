Primavera, Milan-Cagliari 0-3: il tabellino della finale di Coppa Italia

Questo il tabellino della sfida tra Milan e Cagliari 0-3, valida per finale di Coppa Italia Primavera 2024/2025 e che si è giocata all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano.

MILAN-CAGLIARI 0-3

Marcatori: 20' pt Vinciguerra (C), 36' pt Bolzan (C), 24' st Trepy (C)

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune (18' st Perrucci), Paloschi, Dutu, Magni (35' st Asanji); Comotto (9' st Nissen), Victor, Hodzic (9' st Sala); Liberali, Sia (18' st Scotti), Bonomi. A disp.: Colzani, Mancioppi, Parmiggani, Ossola, Perera, Colombo. All.: Guidi.

CAGLIARI: Iliev; Franke, Pintus, Cogoni; Grandu, Marcolini (37' st Marini), Liteta, Balde (23' st Malfitano), Arba (14' st Langella); Bolzan (14' st Achour), Vinciguerra (14' st Trepy). A disp.: Ausenklis, Collu, Simonetta, Suslev, Ardau, Costa. All.: Pisacane.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate

Ammoniti: 18' pt Bolzan, 38' pt Hodzic

Recupero: 2' 1T, 4' 2T

Note: 3000 spettatori. Rigore sbagliato da Bonomi al 44' pt (traversa).