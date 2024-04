Primavera, Milan-Empoli 3-2: il racconto del match

Cuore, grinta, felicità. Il Milan batte 3-2 l'Empoli nella 29ª giornata del campionato Primavera 1 e vola in piena zona Playoff, momentaneamente al 5° posto (con 46 punti) in attesa dell'impegno del Torino, impegnato sul campo della Fiorentina. Tre punti d'oro che arrivano al termine di una partita dalle mille emozioni, che ha visto i rossoneri prima avanti - 1-0 di Sala al 21' - e poi indietro nel punteggio, come conseguenza di due reti ospiti a cavallo dei due tempi. La reazione, però, è stata da grande squadra: prima il pari immediato di Sia, poi il 3-2 di Liberali (appena entrato) prima di un finale contraddistinto anche da un rosso e da un rigore sbagliato da Bartesaghi.

Dopo il ricordo commosso nel pre-gara di Mister Borneo è andata in scena una partita che ha messo in mostra il meglio della squadra di Abate. Sempre proattiva, sempre generosa nella ricerca della giocata e degli spazi offensivi con dei movimenti senza palla oliati e ricercati. Una squadra che si diverte e che ci fa divertire, e che entra nel migliore dei modi nella volata finale della stagione italiana, per quella che sarà un'emozionante corsa Playoff. L'immediato futuro, però, riguarderà un altro imperdibile appuntamento, quello con la Final Four di UEFA Youth League. I rossoneri, infatti, torneranno in campo venerdì 19 quando a Nyon, in Svizzera, sfideranno il Porto per un posto nella finalissima europea. Una partita che sarà in diretta (calcio d'inizio alle 18.00) su Milan TV e AC Milan Official App.

LA CRONACA

Poche emozioni in un avvio contratto, con le due squadre che lasciano pochi spazi alle rispettive iniziative avversarie. La prima vera occasione arriva al 21' ed è quella del vantaggio rossonero. Ed è una perla, firmata Emanuele Sala: cross di Nsiala, colpo al volo del numero 28 rossonero che firma il suo primo gol in campionato. Risponde l'Empoli, al 28' Vallarelli impegna, dai 25 metri, Raveyre in una parata a terra. Succede poco fino al 39', minuto in cui viene fischiato un rigore all'Empoli per una trattenuta in area di Malaspina. Bucancil segna, ma l'arbitro fa ripetere per invasione e sulla ribattuta l'attaccante ospite colpisce la traversa. Al 43', però arriva il pari ospite con un diagonale di Tosto sugli sviluppi di un corner. La reazione rossonera è immediata, al 44' Vertua si supera due volte a stretto giro su Malaspina - rasoterra potente dal limite - e sulla ribattuta di Sala.

La ripresa parte con il vantaggio empolese dopo appena due minuti: conclusione dal limite di Corona, para Raveyre ma sulla respinta il primo ad arrivare è Bucancil. Anche in questa occasione, però, la risposta rossonera è immediata e il 2-2 arriva già al 50'. Fa tutto Sia, che riceve palla al limite dell'area, si allunga in un dribbling stretto e batte Vertua. Cresce l'iniziativa rossonera e al 67' andiamo di nuovo in vantaggio con il neo entrato Liberali, che raccoglie l'assist di Sia in area piccola per battere Vertua. Non ci fermiamo, al 70' il portiere ospite e il palo dicono di no al sinistro in controbalzo di Sia, che al 77' chiama ancora il portiere ospite a un nuovo intervento sul suo colpo di testa. Dribbling di Liberali all'85', palla in area ma Nsiala manca l'attimo vincente. Finale palpitante: al 94' rossoneri in 10 per un rosso (proteste) a Mancioppi, al 96' Vertua para a Bartesaghi un rigore conquistato da Simmelhack. Ma l'assalto finale dell'Empoli è infruttuoso: al triplice fischio è 3-2 Milan!

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 3-2

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Simić, Nsiala, Bartesaghi; Sala, Malaspina; Scotti (50'st Parmiggiani), Sia (36'st Mancioppi), Bonomi (20'st Liberali); Camarda (36'st Simmelhack). A disp.: Bartoccioni; Bakoune, Nissen, Paloschi, Perera; Skoczylas. All.: Abate.

EMPOLI (3-5-2): Vertua; Tosto (43'st Pauliuc), Indragoli (37'st Sodero), Dragoner; Bonessi, Bacci (37'st Bacciardi), Matteazzi (1'st Corona), Vallarelli, El Biache; Cesari, Bucancil (43'st Ansah). A disp.: Poggiolini; Gaj, Majdandžić, Stoyanov, Falcusan, Tempre. All.: Birindelli.

Arbitro: Leone di Barletta.

Gol: 21' Sala (M), 43' Tosto (E), 2'st Bucancil (E), 5'st Sia (M), 22'st Liberali (M).

Ammoniti: 32' Matteazzi (E), 27'st Bucancil (E), 49'st Corona (E).

Espulso: 49'st Mancioppi (M).

Note: al 40' Bucancil (E) ha fallito un calcio di rigore, al 51'st Vertua (E) ha parato un rigore a Bartesaghi (M)