Primavera Milan, i prossimi impegni dei rossoneri: alla 14^ giornata il big match con la Roma

In una stagione caratterizzata da alti e bassi, la squadra di mister Giunti si ritrova al settimo posto con 18 punti, al pari di Atalanta e Sassuolo, e in piena lotta per i play off. Questi i prossimi impegni dei rossoneri:

13^ giornata: Fiorentina-Milan (6 marzo 2021, ore 13.00)

14^ giornata: Milan-Roma (10 marzo 2021, ore 15.00)

15^ giornata: Genoa-Milan (14 marzo 2021, ore 10.30)

16^ giornata: Milan-Cagliari (20 marzo 2021, ore 11.00)