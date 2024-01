Primavera, Milan in campo a Frosinone. Le formazioni ufficiali

vedi letture

Il Milan primavera torna in campo oggi in campionato dopo la pausa natalizia. I rossoneri, che occupano il terzo posto in classifica a meno 4 punti dall'Inter, alle 12.30 saranno ospiti del Frosinone che, dal canto suo, si trova invece all'ultimo posto con appena tre punti conquistati in 15 partite. I rossoneri sono ancora orfani di diversi giocatori rimasti a disposizione della prima squadra. Queste le formazioni ufficiali:

FROSINONE: Palmisani; Romano, Stefanelli, Severino; Zaknic, Mezsargs, Ferizaj, Selvini; Boccia; Paura, Bouabre. Allenatore: Angelo Gregucci.

MILAN: Reveyre, Scotti, Parmiggiani, Nsiala, Bakoune, Malaspina, Eletu, Cuenca, Liberali, Sia, Camarda. A disp.: Torriani, Colzani; Cappelletti, Tezzele; Perina, Sala, Stalmach; Bonomi, Simmelhack.