Primavera, Nsiala: "Felice di aver contribuito a questa grande vittoria"

Questo pomeriggio il Milan Primavera si è ripreso dalla sconfitta in Youth League col PSG con una vittoria, arrivata al fotofinish, in campionato contro la Sampdoria. Tra i protagonisti c'è anche Nsiala Makengo, difensore rossonero che oggi ha trovato la sua prima rete in campionato: "Felice di avere contribuito alla grande vittoria della squadra con questo primo goal per me in campionato".