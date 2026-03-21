Primavera, pareggio in rimonta contro la Juventus: a Vinovo finisce 1-1
MilanNews.it
La Primavera di Giovanni Renna pareggia 1-1 in casa della Juventus. A Vinovo succede tutto nel primo tempo: bianconeri in vantaggio con Bellino, risponde poi Domnitei su rigore. Il pareggio regge anche nel secondo tempo e le due squadre si spartiscono la posta in palio.
CAMPIONATO PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 52
Cesena 51
Parma 51
Fiorentina 50
Lecce 46
Atalanta 45
Bologna 45
Juventus 44
Monza 43
Inter 43
Genoa 42
Verona 41
Lazio 39
Torino 39
Milan 39
Sassuolo 35
Napoli 35
Cagliari 28
Frosinone 27
Cremonese 23
Pubblicità
La Primavera
L'anticipo di Galli - Obiettivi del gruppo e obiettivi dei giocatori: farli coincidere per vinceredi Filippo Galli
Le più lette
1 Pellegatti: "Allegri ha già informato i dirigenti su quale debba essere la tipologia dei giocatori da inserire nel futuro Milan"
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Luca SerafiniSuccede solo a chi ci crede... La solitudine di Allegri. La Marotta League e il becerume
Franco OrdinePerché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Var
Carlo PellegattiDue giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calcio
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com