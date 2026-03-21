Primavera, pareggio in rimonta contro la Juventus: a Vinovo finisce 1-1

Primavera, pareggio in rimonta contro la Juventus: a Vinovo finisce 1-1MilanNews.it
Oggi alle 15:11La Primavera
di Manuel Del Vecchio

La Primavera di Giovanni Renna pareggia 1-1 in casa della Juventus. A Vinovo succede tutto nel primo tempo: bianconeri in vantaggio con Bellino, risponde poi Domnitei su rigore. Il pareggio regge anche nel secondo tempo e le due squadre si spartiscono la posta in palio.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 52
Cesena 51
Parma 51
Fiorentina 50
Lecce 46
Atalanta 45
Bologna 45
Juventus 44
Monza 43
Inter 43
Genoa 42
Verona 41
Lazio 39
Torino 39
Milan 39
Sassuolo 35
Napoli 35
Cagliari 28
Frosinone 27
Cremonese 23