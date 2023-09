Primavera, Perrucci dopo la doppietta con il Bologna: "La squadra è unita"

Il Milan Primavera ha vinto anche la seconda gara di campionato, sconfiggendo al Puma House of Football il Bologna in rimonta con il risultato di 4-1. Dopo due partite i giovani rossoneri sono a punteggio pieno, a quota sei punti in classifica. Queste le parole di Vincenzo Perrucci, centrocampista rossonero autore di una doppietta entrando dalla panchina, rilasciate a Milan Tv: "La squadra è unita, tutti mettiamo sempre quella mattonella in più che serve per vincere. Doppietta? Emozioni fortissime perché non è facile al rientro dopo un anno di stop"