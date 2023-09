Primavera, prossimo impegno sabato 16 in casa del Sassuolo

Dopo aver centrato due vittorie nelle prime due giornate - contro Monza e Bologna - il Milan Primavera va in pausa per le nazionali come la prima squadra. E proprio come i "grandi" anche i giovani rossoneri torneranno in campo sabato 16 settembre ma qualche ora prima rispetto alla squadra di Pioli. Alle ore 11 il Milan sarà infatti ospite del Sassuolo.