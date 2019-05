Primavera, Tonin: "La palla non voleva entrare, serve testa giusta contro la Fiorentina"

Riccardo Tonin, attaccante del Milan Primavera, è stato intervistato da acmilan.com al termine della sfida contro la Samp conclusa 0-0: "Loro erano molto chiusi, abbiamo comunque giocato come ci chiedeva il mister e facendo le cose provate in settimana. Peccato, forse ci è mancata quella cattiveria in più, ora pensiamo alla prossima. Sembrava che la palla non volesse entrare, andiamo avanti però e testa alla Fiorentina preparandola con la testa giusta e sfruttando i consigli del mister. Con una buona prestazione riusciremo a portarla a casa".