Primavera, ufficializzato il calendario 2023/24: tutti gli impegni dei ragazzi di Abate

Partirà in trasferta il Campionato Primavera 1 TIM 2023/2024 del Milan di Ignazio Abate: la stagione dei giovani rossoneri prenderà il via il 26 agosto con una sfida sul campo del neopromosso Monza, salito di categoria insieme a Genoa e Lazio al posto delle retrocesse Cesena, Napoli e Udinese. La prima casalinga al PUMA House of Football sarà il 2 settembre contro il Bologna, mentre l'ultimo appuntamento della stagione regolare si disputerà il 18 maggio sul campo del Torino.

Nessun turno infrasettimanale previsto nel corso delle 34 giornate, con 4 pause (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 23 marzo) dovute agli impegni delle nazionali giovanili e una sola sosta, il 30 dicembre, per il periodo natalizio. Tanti appuntamenti per la categoria che quest'anno avrà come riferimento i classe 2005 (con la possibilità di inserire fino a 5 nati nell'anno 2004). Anche nella stagione 2023/24 il Milan sarà atteso da un triplice impegno, dato che a fianco della Primavera TIM Cup i rossoneri saranno protagonisti in UEFA Youth League.

GIRONE D'ANDATA

1ª giornata (26/08): Monza-Milan

2ª giornata (02/09): Milan-Bologna

3ª giornata (16/09): Sassuolo-Milan

4ª giornata (23/09): Milan-Juventus

5ª giornata (30/09): Fiorentina-Milan

6ª giornata (07/10): Milan-Atalanta

7ª giornata (21/10): Roma-Milan

8ª giornata (28/10): Milan-Sampdoria

9ª giornata (04/11): Empoli-Milan

10ª giornata (11/11): Milan-Lecce

11ª giornata (25/11): Milan-Cagliari

12ª giornata (02/12): Lazio-Milan

13ª giornata (09/12): Milan-Genoa

14ª giornata (16/12): Inter-Milan

15ª giornata (23/12): Milan-Hellas Verona

16ª giornata (06/01): Frosinone-Milan

17ª giornata (13/01): Milan-Torino

GIRONE DI RITORNO

18ª giornata (20/01): Atalanta-Milan

19ª giornata (27/01): Milan-Roma

20ª giornata (03/02): Cagliari-Milan

21ª giornata (10/02): Milan-Sassuolo

22ª giornata (17/02): Genoa-Milan

23ª giornata (24/02): Milan-Inter

24ª giornata (02/03): Milan-Fiorentina

25ª giornata (09/03): Hellas Verona-Milan

26ª giornata (16/03): Milan-Lazio

27ª giornata (30/03): Juventus-Milan

28ª giornata (06/04): Sampdoria-Milan

29ª giornata (13/04): Milan-Empoli

30ª giornata (20/04): Bologna-Milan

31ª giornata (27/04): Milan-Monza

32ª giornata (04/05): Lecce-Milan

33ª giornata (11/05): Milan-Frosinone

34ª giornata (18/05): Torino-Milan