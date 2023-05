Primavera, Verona-Milan: 0-0 a fine primo tempo. Rossoneri pericolosi su punizione

MilanNews.it

Finito il primo tempo a Verona: 0-0 tra Hellas e Milan nel match valido per la 32esima giornata del Campionato Primavera, gara fondamentale in ottica salvezza per gli uomini di Abate che, con una vittoria, supererebbero gli scaligeri in classifica. Buona prova fin qui dei giovani rossoneri che sono andati vicini al gol su punizione sia con Chaka in avvio che con Coubis che ha centrato la traversa poco prima del duplice fischio.