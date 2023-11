Settore giovanile, anche la Primavera in pausa: si torna in campo il 25

Come la prima squadra anche la Primavera rossonera è in pausa, con alcuni giocatori convocati dalle selezioni giovanili. La squadra di Abate è protagonista di un ottimo avvio di stagione sia in campionato che in Youth League. Il prossimo impegno della squadra sarà il 25 novembre: i giovani rossoneri scenderanno in campo al Puma House of Football contro il Cagliari, nell'undicesima giornata di campionato di Primavera 1.