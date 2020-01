Settore giovanile, i risultati del weekend: en-plein di vittorie

Non c'era modo migliore di iniziare il 2020 per il settore giovanile rossonero, se non con un en-plein di vittorie. Ieri, domenica 12 gennaio, erano quattro le formazioni rossonere in campo. Prima giornata del girone di ritorno per U17, U16 e U15, tutte e tre impegnate contro il Venezia. E da tutte e tre i match sono giunte vittorie incoraggianti: 0-1 per l'U17, impegnata in trasferta, mentre in casa 3-0 per l'U15 e un pirotecnico 6-1 per l'U16. Nell'anticipo della 15° giornata di ritorno, un gol di Avallone regala il successo esterno all'U17 femminile.

TUTTI I RISULTATI DEL WEEKEND:

DOMENICA 12 GENNAIO

U17: 1° giornata di ritorno, Venezia-Milan 0-1 (Nasti)

U16: 1° giornata di ritorno, Milan-Venezia 6-1 (2 Alesi, Rossi, Incorvaia, Monelli, Boni)

U15: 1° giornata di ritorno, Milan-Venezia 3-0 (2 Mangiameli, Zeroli)

U17 FEMMINILE: anticipo 15° giornata di ritorno, Como-Milan 0-1 (Avallone)