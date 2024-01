Tanti auguri a Clinton Nsiala Makengo! Il messaggio rossonero

Clinton Nsiala Makengo è uno dei difensori titolari della Primavera di Ignazio Abate, in coppia fissa con Simic se non convocati da Pioli in prima squadra. Il centrale francese oggi festeggia il compleanno e spegne in totale 20 candeline. Il profilo ufficiale del settore giovanile rossonero gli ha fatto gli auguri: "Festeggiando il difensore della nostra Primavera".

Nsiala Makengo non ha ancora esordito in Prima Squadra, come successo ad altri suoi compagni, ma spesso è stato convocato da Pioli. In questa stagione, in Primavera, ha collezionato 22 presenze tra campionato, Coppa e Youth League: è riuscito anche a trovare 2 gol, uno in campionato e uno nella competizione europea. Tanti auguri Clinton!