Terzo posto per la Primavera al Memorial Mamma Cairo, battuta la Juve. Le parole di Abate

Il Milan Primavera si è classificato terzo al 2° Memorial Mamma Cairo giocato contro Torino, Juventus e Inter. Nella finale per il 3°-4° posto i rossoneri hanno battuto la Juventus per 1-0 grazie al gol di Scotti dopo 6 minuti di gioco nella ripresa. Queste le parole di Ignazio Abate raccolte da Milan Tv al termine della gara contro i bianconeri.

Sul precampionato: "Sicuramente dopo il ritiro dove abbiamo messo tanto dal punto di vista fisico, con tanti carichi di lavoro, abbiamo fatto delle buonissime amichevoli. Cercavo delle risposte contro due squadre che affronteremo in campionato. Sono state due partite molto difficili. Ieri contro il Torino, squadra intensa e che gioca a uomo a tutto campo, abbiamo tenuto botta e fatto un buonissimo secondo tempo"

Sulla partita contro la Juve: "Abbiamo un primo non sufficiente: era una partita da combattere su ogni pallone e siamo stati troppo leggeri. Nel secondo abbiamo messo un'altra mentalità e un altro spirito, sono uscite fuori anche delle buone trame. Son contento che non abbiamo preso gol ma abbiamo capito cosa serve in campionato per ottenere punti: è stata una partita vera in cui si sono alzati anche un po' gli animi"

Sulle rotazioni: "Oggi abbiamo cambiato tanto, dando spazio anche a molti ragazzi giovani che sono al primo anno con noi: c'erano in campo due 2007 e un 2008, oltre a tanti 2006. Bisogna trovare un'identità più solida e precisa ma i ragazzi hanno tenuto bene il campo, ordinati. Nel primo tempo, ripeto, troppe sbavature e invece nel secondo tempo ho visto una squadra più solida e compatta, che sapeva quello che voleva e ha interpretato la partita che era da interpretare"

Sui programmi futuri: "Adesso stacchiamo per un giorno e poi avremo due belle amichevoli a Siviglia e siamo pronti per il campionato"