Udinese-Milan, la formazione rossonera: c’è Caldara

Ecco la formazione titolare del Milan che scenderà in campo contro l’Udinese (fischio d’inizio alle 11) nell'undicesima giornata del Campionato Primavera 2: Soncin, Barazzetta, Caldara, Michelis, Oddi, Brescianini, Brambilla, Sala, Maldini, Pecorino, Capanni.

Tra i giovani rossoneri spicca nuovamente il nome di Caldara, schierato ovviamente al centro della difesa. Un nuovo test, dunque, per il difensore rossonero in attesa del definitivo ritorno in prima squadra.