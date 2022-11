Youth League, alle 14 il Milan Primavera ospita il Salisburgo per centrare gli ottavi diretti

Il Milan Primavera si giocherà oggi la qualificazione agli ottavi di Youth League contro il Salisburgo; ai rossoneri basta un pareggio per classificarsi come primi nel girone o, in caso di sconfitta, si dovrà passare dai play-off. La gara si giocherà alla 'Puma House of Football' alle 14 e sarà trasmessa in diretta su MilanTV e AC Milan Official App; la redazione di MilanNews.it, inoltre, vi proporrà in diretta il consueto live testuale.