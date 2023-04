Youth League, Hajduk-Milan: ecco dove seguire la diretta della semifinale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan Primavera di Ignazio Abate, così come la prima squadra di mister Stefano Pioli, ha raggiunto le semifinali della massima competizione europea di categoria. E domani i giovani rossoneri, alle ore 18, scenderanno in campo allo Stade de Genève (Ginevra) contro i croati dell'Hajduk Spalato per disputare la gara che sarà valida per l'accesso alla finale di Youth League. La diretta del match potrà essere seguita su Sky Sport e sul sito ufficiale della Uefa (uefa.com) e qui su MilanNews.it con il consueto live testuale.