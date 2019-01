Abate a DAZN: "Non è facile starmi di fianco, vivo a 360° il mio lavoro. La mia famiglia è il mio motore"

La moglie e i figli di Ignazio Abate hanno realizzato un videomessaggio per il terzino rossonero in occasione dell'intervista a DAZN e delle 300 presenze in rossonero. Il laterale milanista si è commosso, parlando poi della sua famiglia: "Loro sono il motore, non è facile stare di fianco a me, vivo a 360° per il mio lavoro e per loro a volte diventa pesante. Quando torni a casa vedi e i tuoi figli che ti guardano con gli occhi pieni d'amore mi si riempie il cuore. Faccio fatica a parlare dei miei figli e della mia famiglia, sono un po' emozionato".