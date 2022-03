Accordo Serie A-Puma, Schuermann: "Siamo orgogliosi. Sempre stati radicati nel calcio italiano"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Manolo Schuermann, Head of Sports Marketing Teamsport di Puma, ha commentato l'accordo di partnership raggiunto con la Lega Serie A: "PUMA è molto orgogliosa di collaborare con la Lega Serie A e non vediamo l'ora di vivere insieme molte stagioni calcistiche emozionanti. La partnership offre a PUMA una piattaforma per promuovere il brand in uno dei campionati di calcio d'élite del mondo e sarà fondata sulla collaborazione e sull'ambizione reciproca. Questa mentalità ci permetterà di produrre grandi campagne di prodotto, di storytelling e commerciali. Siamo sempre stati profondamente radicati nel calcio italiano e ora non vediamo l'ora di scrivere un nuovo capitolo della nostra storia insieme alla Lega Serie A".