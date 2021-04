Ag. Hysaj: "Il suo futuro è ancora incerto. Le voci sul Milan? No comment"

Intervenuto alla trasmissione 'Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, Mario Giuffredi, agente di Hysaj, ha parlato così del futuro del terzino del Napoli accostato anche al Milan nelle ultime settimane: "Hysaj al Milan? Passiamo avanti. Il futuro di Hysaj è ancora incerto. Hysaj potrebbe andare in tante squadre, non per forza al Milan. Il suo destino non è ancora scritto. Purtroppo per delineare il futuro di Hysaj bisogna mettere alcuni tasselli sugli allenatori. Vero l’interesse del Milan? No comment. Pensiamo ad altro".