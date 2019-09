Ag. Kessie: "Franck ha le spalle larghe ma la deriva va fermata. Vergognoso il comunicato del Verona"

Furente, e come dargli torto, l'agente di Franck Kessie, George Atangana, intervistato da Repubblica.it dopo gli ululati razzisti di domenica sera al Bentegodi e il susseguente comunicato dell'Hellas Verona."Come ha reagito Franck? I calciatori africani hanno le spalle larghe, - Ha dichiarato Atangana - ormai non ci fanno caso più di tanto. Ciò non significa che questi episodi non li feriscano. E che la deriva vada assolutamente fermata. Anche le parole sono importanti. Il comunicato del Verona? L'ho trovato inaccettabile, vergognoso. Smentisce i fatti e conferma la tendenza a considerare normale ciò che non lo è affatto. Non vedo alcuna vera volontà, in Italia, di affrontare e risolvere il problema, come invece accade in altri Paesi europei".