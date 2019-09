Ag. Pobega: "Il giocatore è di proprietà del Milan che ci punta per il futuro"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'agente Patrick Bastianelli, fra le altre cose, ha parlato anche del suo assistito Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan che è andato in prestito al Pordenone. Ecco le sue parole: "Il giocatore è di proprietà del Milan che ci punta per il futuro. È stato protagonista di un bell’inizio con un gol in coppa e due in campionato nelle prime due giornate. Adesso anche la convocazione in nazionale under 20 italiana, un giusto riconoscimento per Tommaso che deve continuare su questa strada. Bravo il direttore Matteo Lovisa ad anticipare tutte le società che volevano prenderlo".