Albertini su Kessie: "Spero faccia una scelta professionale e non economica"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del match di Champions contro l’Atletico, Demetrio Albertini ha parlato del Milan e della coppia di centrocampisti che potrebbe giocare dal primo minuto a Madri: "Vado per esclusione: Tonali mi piace moltissimo ed è in crescita, a Kessie non rinuncerei mai. Apprezzerei se facesse una scelta professionale e non economica - ha aggiunto a proposito dell’ivoriano -. Restare al Milan oggi vuol dire sposare un progetto di crescita nel tempo. Magari non vinci la Champions l’anno prossimo, ma tra qualche anno sì. Tonali ha ragionato in questo senso, Romagnoli mi pare faccia lo stesso...".