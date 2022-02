Aldo Serena a Tuttosport: "Derby un po' più delicato per il Milan"

Ai microfoni di Tuttosport, Aldo Serena, analizza il derby di Milano di sabato sera: "Per il Milan è uno svincolo fondamentale, meno per l’Inter. I nerazzurri hanno una partita in meno, hanno un buon vantaggio e possono gestire, anche se non penso che si potrebbero considerare già campioni d'Italia: mancano troppe gare. Il Milan, però, non può sbagliare perché potenzialmente potrebbe ritrovarsi a meno 10 dall'Inter. Certo che un successo darebbe slancio ed entusiasmo ai rossoneri". Poi un commento sul mercato di gennaio delle milanesi: "Il Milan poteva inventarsi qualcosa per provare a ridurre il gap dall'Inter, mentre i nerazzurri hanno messo la ciliegina sulla torta con Gosens e Caicedo".