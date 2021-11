Ambrosini su Pioli: "La sua proposta di calcio è moderna ed europea"

Ai microfoni del Corriere Fiorentino, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così di Stefano Pioli: "Pioli è cresciuto tantissimo rispetto a quando allenava la Fiorentina. Già a Firenze, dopo la tragica scomparsa di Astori, aveva fatto un grande salto di qualità nella gestione del gruppo ma ora si è completato sotto tutti gli aspetti. La sua proposta di calcio è moderna, europea, e in ogni partita riesce a far vedere una soluzione diversa. Ultimamente, per citarne una, si è inventato la costruzione con i terzini che invece che correre sulla corsa vengono dentro al campo per creare superiorità numerica".