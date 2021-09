Atalanta, Gasperini: "Corsa a sette? Milan, Inter e Napoli davanti"

Prima vittoria in casa per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha battuto 2-1 il Sassuolo grazie a un ottimo primo tempo. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato a DAZN: "È un campionato equilibrato, si sono rinforzate le squadre della fascia media, che possono togliere punti a tutti. Corsa a sette? Al momento ci sono le due milanesi, straordinarie, e il Napoli. Poi c'è la Juve che è un po' attardata, mentre tutte le altre sono un passettino indietro ma con possibilità di avvicinarsi. Noi lavoriamo per migliorarci: siamo sempre partiti da dietro ma poi abbiamo centrato la qualificazione in Champions".