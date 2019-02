Atalanta, Zapata: "Piatek mi ha stupito, dentro l'area è impressionante. Ogni pallone che tocca finisce in porta"

Duvan Zapata, centravanti dell'Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha parlato così degli altri attaccanti della Serie A: "Chi vincere la classifica marcatori? Eh, bella domanda. Difficile prevedere il futuro ma personalmente non sono ossessionato dal gol. Di quelli al vertice penso che alla fine vincerà Cristiano Ronaldo, mi ha davvero stupito Piatek: dentro l'area è impressionante. Il primo gol di sabato scorso è spettacolare per i movimenti che ha fatto pià che per la conclusione. Ogni pallone che tocca finisce in porta".