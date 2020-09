Balestri a MTV: "Tonali è un patrimonio del calcio italiano"

Luca Balestri, primo mister di Sandro Tonali, è stato intervistato da Milan TV per parlare del giovane centrocampista rossonero:

Che ragazzo è Sandro? “Avendolo accompagnato per due anni in macchina siamo entrati in confidenza. Si scherzava, si rideva, parlavamo della scuola. Era la vita quotidiana. È bello vederlo ora che è diventato un uomo e un patrimonio del calcio italiano. Fuori dal campo è un ragazzo timidissimo ed educato, vanno fatti i complimenti alla famiglia

Dove può arrivare? “È solamente agli inizi, la sua forza è quella di non trovarsi mai in difficoltà in ogni situazioni. È freddo, gioca con una tranquillità paurosa. Gioca a testa alta. Penso che possa diventare un giocatore importante a livello internazionale”.