Baresi: "Felici che Maldini sia tornato a casa. Lui e Leonardo sono stati molto bravi nel mercato di gennaio"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Franco Baresi, ex difensore rossonero, ha commentato così il lavoro di Maldini e Leonardo: "Il grande vantaggio è che conoscono bene il significato della parola Milan e conoscono il percorso giusto da seguire. Sono arrivati in un momento non facile e sono stati molto bravi nel mercato di gennaio. Per quanto riguarda Maldini, tutti volevano da tempo che rientrasse nel calcio e ora sono tutti felici che sia tornato a casa".