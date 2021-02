Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’operatore di mercato Patrick Bastianelli ha parlato così di Pobega, giocatore di proprietà del Milan ma in prestito allo Spezia. Queste le sue parole: “Si sta mettendo in evidenza in serie A, con prestazioni importanti oltre ai 3 goal in campionato e 2 goal con la nazionale under 21”