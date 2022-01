Beppe Galli: "Mercato di gennaio? Ci saranno tanti prestiti e bisognerà attuare delle strategie"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, il presidente di Assoagenti Beppe Galli ha parlato del mercato di gennaio. Queste le sue parole: “Chi dovrà fare qualcosa interverrà. Ma non mi aspetto circolazione di denaro. Siamo in rosso, quindi bisognerà stare attenti a non spendere. Ci saranno tanti prestiti”,

Galli, a che mercato andiamo incontro?

“Oggi il mercato deve essere fatto in una certa ottica. Bisogna convivere con questo problema del covid. Finché non viene debellata bisogna attuare delle strategie. Ogni società deve essere brava e pronta anche nelle emergenze. Serve prestare attenzione anche ai settori giovanili. All’estero i 2002 giocano, qui no. Qui siamo pieni di stranieri”.