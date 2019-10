Bergamaschi: "La vittoria è il regalo migliore che potessimo fare al mister. Il nostro obiettivo è la Champions"

Dopo il successo contro l'Inter, Valentina Bergamaschi, esterno del Milan Femminile, ha rilasciato queste parole riporta questa mattina da Tuttosport: "Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ la pressione, nel secondo siamo state più agguerrite e siamo riuscite a fare più gol, a vincere e a fare un passettino in più verso il nostro obiettivo, cioè raggiungere la Champions. L’altra sera abbiamo fatto uno striscione per il mister, ma per scaramanzia non lo abbiamo esposto, ma penso che la vittoria sia il regalo migliore che gli potessimo fare".