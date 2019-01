Bianchi su Piatek: "Lo aspetto al passaggio da Marassi a San Siro"

In vista di Milan-Napoli, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex allenatore dei partenopei, Ottavio Bianchi. Ecco le sue parole su Gattuso e la squadra rossonera: "Gattuso è ancora molto giocatore, però ha un forte imprinting rossonero: un uomo Milan, come piaceva a Rocco. E conoscere tutti i meandri del club per averci giocato tanto può aiutarlo, come aiutò me l’aver giocato nel Napoli. Higuain? Ho visto un centravanti che, per entrare in certi meccanismi, faceva cose che raramente gli avevo visto fare prima. Il tunnel di Higuain iniziato con quel rigore sbagliato contro la Juve? No, io non ci credo: se sei un campione più ti fischiano e più ti gasi; se sbagli un rigore cerchi di rifarti, non ti butti giù. Piatek è “tutto in fretta e tutto fuori norma”, dal numero di gol alla valutazione: lo aspetto al passaggio da Marassi a San Siro".