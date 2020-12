Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto a Radio Sportiva e in merito alle voci su interesse del Milan per Gianluca Scamacca del Genoa ha dichiarato: "Scamacca al Milan? Credo rossoneri, essendo meritatamente in testa, debbano fare all in e prendere un attaccante che dia più garanzie, uno alla Milik".