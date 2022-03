Bierhoff: "Era ora che rivivessimo i bei tempi. Giroud? Aiuta come Ibra"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, si è così espresso a RadioRossonera su Giroud: “Sono molto felice di rivedere il Milan in testa alla classifica e sono contento per i tifosi ma anche per Paolo Maldini e tutti i milanisti. Era ora e tempo che riviviamo i bei tempi. Giroud è sicuramente un giocatore di grande esperienza come Ibrahimovic. Possono aiutare la squadra e dare esperienza, forza e continuità. Lui è un giocatore che ha giocato a tutti i livelli, grande esperienza e grande classe. Ormai si vede anche nel campionato tedesco, stanno tornando gli attaccanti centrali, di grande esperienza. Sanno trovare spazi e i momenti giusti e lui è uno che ha fatto sempre dei gol decisivi e che riesce a stare al momento giusto nell’area, come deve essere. Nelle ultime partite è importanti fare meno errori, sfruttare il momento giusto e per questo giocatori come Olivier Giroud saranno importanti per concretizzare il lavoro che tutta la squadra sta facendo. Non vedo l’ora di tornare in Champions per rivedere il Milan”.