Bierhoff su Maldini: "Se i giocatori vengono chiamati da lui..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, si è così espresso a RadioRossonera su Maldini: “Paolo è un grande professionista e sono contento che abbia trovato questo successo in un lavoro che è stato nuovo. Una personalità come lui può dare immagine, identificazione per questo club ma soprattutto qualsiasi giocatore, quando gli viene chiesto di venire a Milano e ti chiama Paolo Maldini, è una cosa particolare e speciale. Per questo sono contento che le cose stiano andando così”.