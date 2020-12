Boateng: "Ronaldinho non aveva più voglia. Ibra? Ho imparato da lui"

Queste le parole di Boateng su Ibrahimovic: "Sono entrato nello spogliatoio del Milan e c'erano tutti fuoriclasse. Poi ci sono quelli ancora sopra, come Ibra. Zlatan non pensa a nessuno, ma è veramente un professionista. Io ho imparato da lui come essere un professionista. Io lo guardavo, andava in palestra, andava sempre a dormire presto. Qualche volta facevamo anche tardi, però sempre nel momento giusto. Lui sapeva fare quello. Poi aveva una grinta e una voglia di vincere. Quando perdeva in allenamento era meglio che non gli parlavi per due giorni."

Su Ronaldinho: "Ronaldinho mi ha dato la gioia, era sempre felice e si divertiva. Quando voleva faceva ancora la differenza, però secondo me non aveva più voglia. Se l'avesse avuta, vinceva ancora oggi il Pallone d'Oro".