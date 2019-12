Bologna, Bigon a Sky: "Attendiamo la decisione di Ibra, propensi a parlarne se lui volesse"

Riccardo Bigon, ds del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita del Dall'Ara:

Su Mihajlovic: "L'aspetto umano è preponderante. Rivedere il mister con noi è una grande gioia, cerchiamo di stargli vicini per dargli forza e superare le difficoltà. Riesce a dare un contributo più che sostanziale".

Su Ibrahimovic: "E' una suggestione, il contatto diretto è tra il mister e Ibrahimovic, nel mese passato Ibra era d'accordo col mister che avrebbe preso le sue decisioni nel mese di dicembre. Siamo ben propensi di parlare di questa situazione se lui volesse intraprendere questa strada. Non siamo in difficoltà in attacco, ma su giocatori come Ibrahimovic c'è poco da discutere".